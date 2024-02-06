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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في مرغليوت بمنطقة إصبع الجليل على الحدود اللبنانية

هجمات حزب الله
هجمات حزب الله

 

دوت صافرات الإنذار  في مرغليوت بمنطقة إصبع الجليل على الحدود اللبنانية في ظل الاشتباكات المستمرة بين الحدود اللبنانية والاحتلال، وفق ماذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأمس واصل حزب اللـه دك مواقع ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بنيران أسلحته الصاروخية التي حقق فيها إصابات مباشرة، وسط أنباء عن قيام الاحتلال بتبديل إحدى كتائبه «الاحتياطية» بكتيبة «استطلاع» عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وفي التفاصيل، نشر الإعلام الحربي في حزب اللـه في صفحته على موقع «تلجرام» بياناً أكد فيه، أن مقاتلي الحزب استهدفوا أمس للمرة الثانية، ‏موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،

وفي وقت سابق أمس، ذكر الإعلام الحربي في بيان أن مقاتلي الحزب، هاجموا «موقع السمّاقة» الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة. ‏ ‏

بموازاة ذلك، أكد الإعلام الحربي في بيان، أن مقاتلي الحزب هاجموا ‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏ «موقع ‏رويسات العلم» في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‌‏

جاء ذلك، على حين ذكرت قناة «12» الإسرائيلية بحسب وكالة «الأناضول»، أنه تم رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

في غضون ذلك، نقل الإعلام الحربي عن وسائل إعلام إسرائيلية تأكيدها، أنه تم إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة «كابري» شمال شرق مستوطنة «نهاريا»، لتضيف في وقت لاحق أنه «يجري التحقق من سقوط صواريخ في محيط نهاريا».
 

صفارات الإنذار مرغليوت إصبع الجليل

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