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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بواقع 1.25 كوبيك.. تراجع الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي

صدى البلد

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي بواقع 1.25 كوبيك ليصل إلى 56, 90 روبلًا عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم.


وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أنه صعد سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 75, 29 كوبيكًا ليصل إلى 34, 97 روبلًا، فيما ارتفع سعر صرف اليوان بواقع 85, 1 كوبيك ليصل إلى 57, 12 روبلًا.

ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار النفط العالمية بقدر طفيف في التعاملات المبكرة ، اليوم الثلاثاء، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين، لتصل إلى 77.97 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات، لتصل إلى 72.75 دولار للبرميل.

ويترقب المتعاملون في السوق بيانات الصناعة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بشأن مخزونات الخام الأمريكية، إذ بقدّر محللون في استطلاع لوكالة "رويترز" أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط ​​بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير الجاري.

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