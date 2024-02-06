وزير خارجية العراق: استمرار العنف بالمنطقة يؤثر على السلم الإقليمي

أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين، أن استمرار العنف في الشرق الأوسط يؤثر على السلم الإقليمي، موجها الشكر إلى هولندا على دعمها للقوات الأمنية العراقية.

وأوضح وزير الخارجية العراقي وفق خبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن بلاده أكدت على ضرورة استمرار دعم الشعب الفلسطيني، وضرورة إيقاف الحرب بـ غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين انه بحث مع نظيرته الهولندية هانكي بروبنز سلوت، خلال لقائهما اليوم في بغداد إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزيرة الهولندية: أكدنا ضرورة إيقاف الحرب على غزة مضيفا انه تم ايضا بحث زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى هولندا.