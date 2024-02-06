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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لماذا تغيب مرتضى منصور عن جلسة الاستئناف على حكم حبسه 3 أشهر؟

صدى البلد

رفعت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، منذ قليل، الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور، على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وقد شهدت الجلسة تغيب حضور مرتضى منصور لصدور القرار.

وتقدم دفاع مرتضى منصور بشهادة مرضية تفيد بإصابته بخشونة فى الركبة، وطلب التأجيل لحضوره بشخصه.

وسبق ان قدم دفاع مرتضى منصور لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.

 

مرتضى منصور

ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ .

كانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

كماألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

تأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

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