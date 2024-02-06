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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الصحف الإماراتية اليوم| تضرر سفينة شحن بريطانية في هجوم قبالة اليمن.. وضربة أمريكية ضد زورقين حوثيّين.. والملك تشارلز الثالث يبتعد عن الحياة العامة بسبب مرض السرطان

الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية
  • رئيس الامارات يبحث هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في الشرق الأوسط والتطورات في قطاع غزة
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ليست آمنة في أي مكان في غزة
  • وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى "وقف عنف المستوطنين" في الضفة الغربية ويؤكد: غزة أرض فلسطينية"
  • روسيا تصد هجوماً أوكرانياً بالمسيرات فوق بيلجورود

 

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أفادت صحيفة “البيان” بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تلقى  اليوم اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، خاصة فيما يتعلق بدعم المبادرات الأممية وجهودها الإنسانية في مختلف مناطق العالم.

وتطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات في قطاع غزة وضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في القطاع لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة، إلى جانب العمل على منع اتساع الصراع في المنطقة وإيجاد أفق للسلام القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق البيئة المناسبة لتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة تنمية شعوبها وازدهارها.

وقالت صحيفة “الخليج” إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد عبد الرحمن محمد الهاوي وكيلاً لوزارة الاستثمار.

وذكرت صحيفة “الاتحاد” أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقية تهنئة إلى سيندي كيرو، الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة “البيان” إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه دعا أمس، الاثنين، إلى "وقف عنف المستوطنين" الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب لقائه في القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال سيجورنيه، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط لمحاولة الدفع باتجاه هدنة في القتال الدائر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس: "لا يمكن أن يحصل بأي حال من الأحوال أيّ تهجير قسري للفلسطينيين لا من غزة ولا من الضفة الغربية" المحتلة.

من جهة أخرى، ندّد الوزير الفرنسي بتصريحات "عنيفة تزرع الكراهية (ضد ) الفلسطينيين وتدعو إلى ارتكاب جرائم حرب، هذه التصريحات تتزايد في إسرائيل ويتداولها مسئولون سياسيون. نعتبر أنّ هذا الأمر خطير".

وأوردت صحيفة “الخليج” إعلان مؤسّسة للأمن البحري اليوم، الثلاثاء، أنّ سفينة شحن تملكها شركة بريطانية تعرّضت لأضرار طفيفة جرّاء هجوم بطائرة بدون طيّار أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن.

وقالت شركة «أمبري» البريطانية، إنّ السفينة التي ترفع علم باربادوس تعرّضت لأضرار طفيفة على ميسرتها، من دون وقوع إصابات بشرية، في أحدث هجوم تتعرّض له سفينة شحن في البحر الأحمر.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأمريكي، أنّه شنّ أمس، الاثنين، ضربة ضدّ زورقين مسيّرين مفخّخين تابعين للحوثيين، في حلقة جديدة من مسلسل التصعيد المتواصل في المنطقة منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل أربعة أشهر.

وأشارت صحيفة “الاتحاد” إلى إعلان الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جوية ضد خمسة صواريخ في اليمن أمس الأول، الأحد، أحدها مصمم للهجوم البري والأربعة الأخرى لاستهداف السفن. 

وتأتي هذه الضربات بعد يوم من شن القوات الأمريكية والبريطانية ثالث موجة من الغارات الجوية ضد جماعة الحوثي في اليمن، في إطار عملهما العسكري المشترك للرد على مواصلة الجماعة استهداف سفن الشحن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القوات الأمريكية «نفذت ضربة دفاعاً عن النفس ضد، صاروخ كروز حوثي للهجوم البري»، ثم قصفت في وقت لاحق «أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، جميعها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر».

وأشارت صحيفة “البيان” إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الاثنين، بأن مقاتلي حماس ليسوا في مأمن من القوات الإسرائيلية في أي مكان في غزة بما في ذلك مناطق مثل مدينة رفح الواقعة في الجنوب، حيث لم تنتشر القوات الإسرائيلية بعد.

وأضاف غالانت، في مؤتمر صحفي في تل أبيب: "أي إرهابي يختبئ في رفح يجب أن يعرف أنه سينتهي به المطاف تماما مثل أولئك في خان يونس و(مدينة) غزة"، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وألمح غالانت إلى حقيقة أن الجيش الإسرائيلي قد ضرب العديد من وحدات حماس القتالية في مدينة غزة وخان يونس، ما أسفر عن مقتل الآلاف من مقاتليها.

دوليا، أبرزت صحيفة “الإمارات اليوم” إعلان قصر بكنجهام، أمس الاثنين، إصابة الملك البريطاني تشارلز بالسرطان، مشيرا إلى أنه بدأ برنامجا للعلاج.

وجاء في بيان للقصر أنه “خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفى في الآونة الأخيرة، حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلا من أشكال السرطان”.

بدأ الملك اليوم برنامجا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة.

وأعرب الملك عن امتنانه لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكنا بفضل الإجراء، الذي خضع له في المستشفى مؤخرا.

الملك تشارلز يظل إيجابيا تماما بشأن علاجه ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن.

لقد اختار الملك مشاركة تشخيصه لمنع التكهنات، وعلى أمل أن يساعد ذلك في فهم الجمهور لجميع المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

وأشارت صحيفة “الخليج” إلى قول وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء: «إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت سبع طائرات مسيرة، أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود في جنوب غرب البلاد».

جاء ذلك بعد أن قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف: «إن مدينة جوبكين تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة».

وذكرت وزارة الدفاع عبر تطبيق تيليجرام، أن أياً من هذه الطائرات المسيرة لم تصل إلى هدفها.

وقال جلادكوف عبر تيليجرام: «إنه لم تقع إصابات جراء الهجوم على جوبكين»، لكنه أشار إلى تضرر أربعة منازل بسبب حطام الطائرات المسيرة.

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