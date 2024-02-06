الزراعة تعلن تجديد الاعتماد الدولي للمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف

استضاف المركز الإقليمي للأغذية و الاعلاف التابع لوزارة الزراعة الاجتماع الختامي لجلسات تجديد الاعتماد الدولي للمعامل للدورة العاشرة علي التوالي ، وذلك برعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

يأتي تجديد الاعتماد في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الاراضي بضرورة اعتماد المعامل والوصول الي الحد الأقصى من الاحترافية والدقة والحيادية في التحليل وإصدار الشهادات حرصا علي الأمن الغذائي للمواطن المصري وضمانا لكل أطراف منظومة تداول خامات وإضافات الأعلاف و الأسمدة.



وأشاد ممثل جهة الإعتماد برادلي ريشو وهو إحدى الشخصيات البارزة باللجنة العليا لمجلس الاعتماد الأمريكي للمعامل وله باع كبير في العمل مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الفاو أشاد بالآداء الفني والإداري للعاملين بالمركز الإقليمي والأعلاف.

‏وصرح الدكتور محمد الشربينى مدير الجودة بالمركز الإقليمي بأن التحكيم الذي تم هذا العام كان من الدقة والاحترافية بحيث غطى منظومة العمل بالكامل وأثبت خلاله العاملون بالمركز الإقليمي قدرتهم على الحفاظ على مستوى الأداء بالمعامل و تحديث امكانياتها على أكمل وجه.

وصرح د أحمد العكازي أن المركز الاقليمي منذ ما يربو علي العشرين عاما يحرص على جودة الأداء ليكون جزءا من رؤيته ورسالته في الحفاظ علي الثروة الحيوانية و تشجيع صناعة الاعلاف وخدمة البحث العلمي.