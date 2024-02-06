إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث انفجار أنبوبة غاز بمخزن أثاث مكتبي بالقليوبية

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحماية المدنية بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز بالتعامل مع حادث انفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر وانتشال الجثامين.

كما وجه مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا ، موجها أيضا وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للمصاب.

وكشفت التحقيقات ان الحريق شب فى مخزن للأثاث المكتبي عبارة عن غرفتين ودورة مياه بإسم مصلح موسى محمد 54 سنة المقيم بعرب العليقات في الخانكة وأصيب في الحادث بعدة جروح وحروق وتم نقله الي مستشفى شبين القناطر المركزي.

واسفر الحادث أيضا علي استخراج جثتين من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث ، حيث تم غلق محابس الغاز حفاظا على الأرواح .