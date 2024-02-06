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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو اللجنة الاستشارية لمعرض الكتاب: نستهدف زيادة نجاح الدورات القادمة

معرض القاهرة
معرض القاهرة

قال طارق رضوان عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب بمثابة جسر حضاري، فمصر هي أصل كل شيء، متابعا: مصر تعد أساس الثقافة والحضارة على مستوى الكون.
 

وأضاف طارق رضوان خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، سيتم الإعلان عن الدولة ضيف الشرف في الدورة القادمة وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، متابعا: نسعى لزيادة حالة التنوع في الثقافات والإطلاع على كافة التيارات الثقافية.

واسترسل: نستهدف زيادة نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة المقبلة، من خلال بعض الإضافات مثل زيادة عدد دور النشر، وزيادة عدد الضيوف من الخارج.

وأوضح أن المعرض يضم 1200 دار نشر، وهذا الأمر من أهم النقاط المضيئة في الدورة الحالية، متابعا: وجود 1200 دار نشر منح الزوار حرية اختيار، فيما يتعلق بالكتب وأسعارها، كما أنه أرضى جميع الأذواق. 

 

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