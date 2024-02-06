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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة لحالات تعديات بأسوان وكوم أمبو ضمن جهود الموجة الـ 22

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة فى المهد لحالتى تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 400 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة، وذلك وسط مشاركة لرئيس الحى سامية حسين، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة إستهدفت تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على أراضى زراعية بمساحة 1750 م2 ، وذلك وسط معاونة من الأجهزة المعنية ، والعاملين بالأحياء التابعة للوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين . 

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إزالة التعديات

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المستمرة للقيام بإزالة كافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وذلك ضمن فعاليات الموجه الـ 22 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن . 

جهود إزالة التعديات بأسوان
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