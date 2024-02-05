محافظ أسوان يستقبل وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

إستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر برئاسة الدكتور سيف رجب قزامل ، وبحضور الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية، والدكتور صلاح السيد مدير عام وعظ أسوان .

وتناول اللقاء استعراض فعاليات القافلة الدعوية التى تقوم بتنظيمها المنظمة على مدار 5 أيام بمختلف القرى والنجوع، وخاصة المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " للتعريف بمفاهيم الدين الصحيح، وبيان يسر الشريعة الإسلامية، وأهمية اللُحمة الوطنية والنسيج الواحد للوطن، والوعى للمواطن لمعرفة دينه ووطنه والحفاظ على مقدساته ، مع عقد اللقاءات التوعوية فى شتى المؤسسات الأهلية والحكومية على يد نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وشيوخ الأوقاف والأزهر الشريف ، والإجابة على أى إستفسارات .

التلاحم

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بروح التلاحم بين الجهود الحكومية والمؤسسات الدينية والمجتمعية ، وخاصة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من أجل تحقيق التنمية المستدامة لأهالى قرى المحافظة من خلال الدفع بالقوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية ، بالإضافة إلى إقامة منارة إشعاع تنويرى وتثقيفى يتجسد فى إنشاء المعاهد الأزهرية .

ووجه المحافظ الجهات المعنية بتقديم التسهيلات المختلفة لدعم جهود الأزهر الشريف فى تنظيم القوافل الدعوية بما يساهم فى نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع المصرى وهو الذى يؤكد على أن مصر هى دائماً مهد السماحة والإعتدال وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة ، وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الوفد تعبيراً عن روح التعاون المثمر والبناء بين الجانبين .