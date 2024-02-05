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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يثمن التلاحم بين الحكومة والمؤسسات الدينية لتحقيق التنمية المستدامة

محافظ أسوان أشرف
محافظ أسوان أشرف عطية

ثمن محافظ أسوان أشرف عطية روح التلاحم بين الجهود الحكومية والمؤسسات الدينية والمجتمعية خاصة الأزهر الشريف لتحقيق التنمية المستدامة لأهالي القرى من خلال الدفع بالقوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية، بالإضافة إلى إقامة منارة إشعاع تنويري وتثقيفي يتجسد فى إنشاء المعاهد الأزهرية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مع وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة الدكتور سيف رجب قزامل؛ لاستعراض فعاليات القافلة الدعوية التي تقوم بتنظيمها المنظمة على مدار 5 أيام بمختلف القرى والنجوع خاصة المدرجة ضمن مبادرة (حياة كريمة) للتعريف بمفاهيم الدين الصحيح.


وتهدف القافلة الدعوية إلى بيان يسر الشريعة الإسلامية وأهمية اللُحمة الوطنية والنسيج الواحد للوطن والوعي للمواطن لمعرفة دينه ووطنه والحفاظ على مقدساته، مع عقد اللقاءات التوعوية بشتى المؤسسات الأهلية والحكومية على يد نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وشيوخ الأوقاف والأزهر الشريف والإجابة على أي استفسارات.

ووجه المحافظ بتقديم التسهيلات المختلفة لدعم جهود الأزهر الشريف في تنظيم القوافل الدعوية لنشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، وهو الذي يؤكد أن مصر دائمًا مهد السماحة والاعتدال وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة.

على صعيد آخر، شدد محافظ أسوان على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية ومواصلة الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، والتطوير والتجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف المراكز والمدن.

ففي مركز ومدينة أسوان، تم تنفيذ 5 قرارات لمحال تجارية لعدم وجود تراخيص ممارسة النشاط تنوعت ما بين غلق وتشميع بنطاق حي غرب المدينة وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية ورخص المحال. 

وفي قروي وادي كركر، تم ننفيذ معسكر للنظافة وممارسة الأنشطة الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ويتم تنظيم المعسكر يوم الثلاثاء من كل أسبوع؛ بهدف إضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الوجه الأكمل.

وفي مدينة أبو سمبل السياحية، تم تنفيذ أعمال النظافة العامة وتهذيب وتقليم الأشجار، مع جرد الأتربة في الشوارع الرئيسية والفرعية.
 

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