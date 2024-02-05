تكثيف أعمال النظافة العامة وضبط المخالفات بمدن أسوان وأبو سمبل السياحية

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان ، تكثيف الجهود والأنشطة اليومية ومواصلة الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، بجانب تنفيذ التطوير والتجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف المراكز والمدن .

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، بشن حملة استهدفت تنفيذ 5 قرارات لمحلات تجارية لعدم وجود تراخيص ممارسة النشاط، وتنوعت ما بين غلق وتشميع بنطاق حى غرب المدينة وسط مشاركة لنائب رئيس الحى أحمد عبد الراضى، والفنيين بالحى، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية ورخص المحلات.

كما قامت الوحدة المحلية بتنفيذ معسكر للنظافة وممارسة الأنشطة الرياضية داخل قروى وادى كركر برئاسة جابر فتحى ، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة ناصر سليم ، وبإشراف من نائب رئيس المدينة محمود بهاء ، ويتم تنظيم المعسكر فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع بهدف إضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال النظافة العامة وتهذيب وتقليم الأشجار ، مع جرد الأتربة فى الشوارع الرئيسية والفرعية .