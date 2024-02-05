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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة نجاح 77.7% .. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

محافظ أسوان يعتمد
محافظ أسوان يعتمد نتيحة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 77.7 %. 

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 82 % ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 80 % ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 89.3 %. 

 

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الشهادة الإعدادية 

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل. 

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 115 طالب وطالبة ، نجح منهم 26 ألف و 710 طالب وطالبة ، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 20 ألف و 748 طالب وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم السبت القادم ، ولمدة 15 يوم. 

ولفت الرشيدى إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط : ( https://info.aswan.gov.eg ) .

 

 

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