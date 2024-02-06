عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالى قرية الرديسية بأسوان يتوجهون بالشكر للرئيس السيسي لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرية الرديسية بأسوان

تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " سلسلة النجاحات والإنجازات داخل مختلف القرى والنجوع المدرجة ضمن هذه المبادرة بمحافظة أسوان .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز ما حققته المبادرة الرئاسية داخل قرية الرديسية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان. 

بنسبة نجاح 77.7% .. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

محافظ أسوان يوجه بتقديم التسهيلات المختلفة لدعم الأزهر في تنظيم القوافل الدعوية

اشادة وشكر

فقد أشاد أهالى قرية الرديسية بسلسلة المشروعات التى تم وجارى تنفيذها داخل قريتهم، والتى تجاوزت الـ 43 مشروعا في مختلف قطاعات العمل العام بما يساهم فى خدمة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة موزعين على 35 قرية فرعية ونجع وتابع. 

وقدم الأهالى شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية والوطنية داخل قريتهم، ولما حققته من عوائد إيجابية كثيرة، ونقلة حضارية وجمالية كبيرة وغير مسبوقة ساهمت فى توفير حياة كريمة لهم، ولهذا الجيل، بل ويمتد لأبنائهم من الأجيال القادمة، وتحسين مستوى المعيشة لهم، وخاصة أن قريتهم أصبحت جاذبة للسكان، ولاسيما من الشباب. 

ومن جانبه شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ الجارية بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة". 

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات والمشكلات أولًا بأول وتلافي جميع الملاحظات المرصودة وضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة. 

فيما أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية لعدد 43 مشروعا بقرية الرديسية بمركز إدفو. 
 

وأشار إلى أنه تم تفقد 19 مشروعا بلغت نسب التنفيذ فيها 100% وتشمل مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى، وسوق الفوزه، وعدد 3 مراكز شباب، ولوحة توزيع كهرباء النزل، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالبحيره وخط الطرد، بجانب مشروعات إنشاء وتطوير وصيانة عدد 4 مدارس، و3 مكاتب بريد، وأيضًا مشروع تبطين الترعة الرئيسية وإنشاء عدد 2 كوبرى عليها. 

محافظ أسوان يوجه بتقديم التسهيلات المختلفة لدعم الأزهر في تنظيم القوافل الدعوية

محافظ أسوان يشكر وزير البترول لإعادة تشغيل مستودع المنتجات البترولية

حياة كريمة 

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن الجولة الميدانية شملت أيضًا تفقد عدد 21 مشروعا تراوحت نسب تنفيذهم من 90 إلى 98% منها مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالفوزة وإحلال وتجديد مركز شباب الفوزة، علاوة على تفقد عدد 3 مشروعات بلغت نسب تنفيذها من 50 إلى 89%. 

ولفت إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الالتزام بتعليمات المحافظ بسرعة سحب الأعمال من الشركات المنفذة لبعض المشروعات وإسنادها إلى شركات أخرى لرفع معدلات الإنجاز، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام ومراعاة وضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، فضلًا عن إعادة الشيء لأصله في محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين. 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حياة كريمة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

سيدة سوهاج .. سر إعلان الزواج من أجنبيات على الفيسبوك

خلال أيام| الذهب عيار 21 يواصل التراجع.. ونصيحة للحفاظ على المدخرات

لازم يحضر | استئناف مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر في سب الخطيب.. بعد قليل

موضوعات متعلقة

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

بنسبة نجاح 77.7% .. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

محافظ أسوان يوجه بتقديم التسهيلات المختلفة لدعم الأزهر في تنظيم القوافل الدعوية

تكثيف أعمال النظافة العامة وضبط المخالفات بمدن أسوان وأبو سمبل السياحية

وحدة حياة كريمة بأسوان تتفقد 42 مشروعا بقرية قورته ثان بنصر النوبة

محافظ أسوان يشكر وزير البترول لإعادة تشغيل مستودع المنتجات البترولية

أوقاف أسوان تنظم ندوات ولقاءات تثقيفية للقضايا الدينية والثقافية

الأورمان بأسوان تطلق حملة ستر ودفا وإطعام لكساء الأسر الأولى بالرعاية

ترشيحاتنا

قرار عاجل ببدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 من 1 يونيو

اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث .. عمرو حسن: عادة أفريقية لها أضرار

مصدر مسؤول ينفي نقل معبر رفح للمثلث الحدودي بمنطقة كرم أبوسالم

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

انتبة قبل أن تضعها فى فمك.. 4 أشخاص ممنوعون من تناول العجوة

البحر يخرج كنوزه في صقلية.. اكتشاف مذهل بأعماق المياه لطاغية أسطوري| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحر يخرج كنوزه في صقلية.. اكتشاف مذهل بأعماق المياه لطاغية أسطوري| شاهد

10 صور رومانسية جمعت بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. شاهد

الملك تشارلز يعاني من هذا المرض القاتل.. إليك تفاصيله وتحذير خاص منه

سميرة سعيد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ