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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تعاين موقع حريق مخزن أثاث مكتبى بشبين القناطر

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انتقل فريق من نيابة شبين القناطر بالقليوبية، لمكان حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بمعرض للأثاث المكتبى بمنطقة عزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر دائرة المركز، ولمعاينة مكان الحريق.

 كما أمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر التى نجمت عن الحريق، والذى أسفر عنه إصابة مالك المخزن ووفاة نجليه.


من ناحية أخرى وجه محافظ  القليوبية الحماية المدنية بالتنسيق مع الغاز بالتعامل مع الحادث وانتشال الجثامين بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لصرف إعانات عاجلة لأسرهم، موجها أيضا وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للمصاب لحين تماثله للشفاء.


وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحماية المدنية بالتنسيق مع الغاز بالتعامل مع حادث انفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر وانتشال الجثامين
كما وجه مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا ، موجها أيضا وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للمصاب 
وكشفت التحقيقات ان الحريق شب فى مخزن للأثاث المكتبي عبارة عن اثنين غرفة ودورة مياه بإسم مصلح موسى محمد  54 سنة المقيم بعرب العليقات في الخانكة والذي أصيب بالحادث بعدة جروح  وحروق وتم نقله الي مستشفى شبين القناطر المركزي .
 

واسفر الحادث أيضا علي استخراج جثتين من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث ، حيث تم غلق محابس الغاز حفاظا على الأرواح .

شبين القناطر حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز القليوبية طريق كفر حمزة المعمل الجنائى

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