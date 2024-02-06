محافظ الأقصر يعتمد نتيجة شهادة الإعدادية

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صباح اليوم الثلاثاء نتيجة أمتحان شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الأول 2023 / 2024 بنسبة نجاح 76.10%.



وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر انه بلغت نسبة نجاح الطلاب 76.10% بنتيجة أمتحان شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الأول 2023 / 2024 .

مشيراً إلى ان الطلاب الأوائل هم : مريم عبد السلام محمود مدرسة المحاميد بحرى الاعدادية أرمنت، مهند محمد عبد الكريم مدرسة المطاعنة الأعدادية، غيداء احمد محمد مدرسة ارمنت الاعدادية بنات، ياسمين على احمد مدرسة ام المؤمنين الاعدادية المشتركة، أسراء محمود أحمد مدرسة الاقصر الاعدادية بنات الجديدة، فاطمة حسين سيد مدرسة ارمنت الاعدادية بنات ، شيماء احمد مصطفى مدرسة البياضية الاعدادية للبنات، يوسف أحمد عبيد مدرسة الاقباط الاعدادية بنين، بسنت ابو بكر نافع مدرسة الدقيرة الاعدادية، عبد الرحمن احمد ابو الحسن مدرسة حاجر كومير الاعدادية، فارس محمد عاشور مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام بالنمسا، ايه عبد السلام طايع مدرسة الدقيرة الاعدادية، جوى مدحت رشدى مدرسة الاقصر الاعدادية بنات، تقى محمود بركات مدرسة ارمنت الحيط الاعدادية بنات ، فيبى شايب فوزى مدرسة ارمنت الاعدادية بنات، شيماء عبد السلام محمد مدرسة الديمقراط الاعدادية المشتركة، ميادة محمد عبد الدايم مدرسة المساوية الاعدادية ، على محمد على مدرسة على العديسى الاعدادية، فاطمة احمد شعبان مدرسة المعلا الاعدادية ، معتصم مطر مغربى مدرسة ام المؤمنين الاعدادية المشتركة، رضوان أبراهيم عبد الستار مدرسة حاجر كومير الاعدادية، محمد بغدادى احمد مجمع المريس تعليم أساسى، يوسف رياض درياس مدرسة العضايمة الاعدادية تعليم اساسى ، سمر محمد محمود مدرسة الدقيرة الاعدادية.

ومن جانبه هنئ محافظ الأقصر كافة الطلاب متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكداً على أهمية زرع قيم السعى و الأجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة اجيال قادرة على تحمل المسئوليات وقادرة على تنمية وتطوير بلادها .