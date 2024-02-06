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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمراجعة ملفات التقنين

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد بلال حبش "نائب المحافظ" اليوم اجتماعًا تحضيريًا لمراجعة ومناقشة عددٍ من ملفات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للبت والمزمع تنفيذه الأسبوع الجاري. 

حضر الاجتماع : اللواء حازم عزت السكرتير العام، و أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، المهندس  أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، سمر فتحى المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، ، و علاء عثمان مكتب الاستثمار بالمحافظة.

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وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من طلبات التقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة والتي تقدم بها بعض المواطنون ممن استوفوا  جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، حيث تمت المعاينات الميدانية، والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة على أرض الواقع، كما تم عرض بعض التظلمات للنظر فيها وإعادة عرضها على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل.

من جهته أكد نائب المحافظ تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

 

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