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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة الصحة تقدم التوعية النفسية لأكثر من 46 ألف زائر

صدى البلد

شاركت وزارة الصحة والسكان، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، التي تحمل شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» وذلك في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم التوعية والاستشارات النفسية لأكثر من 46 ألف زائر من رواد المعرض، منهم 6000 زائر من خلال 
جناح الأمانة العامة للصحة النفسية ، و 40 ألف و648 زائر من خلال جناح الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية.


من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى تواجد طبيب في كل جناح لتقديم الاستشارات النفسية المجانية، بالإضافة إلى تواجد فرق لاستقبال الجمهور في الجناحين بصاله 1 رقم B45، وصالة 4 رقم B49، مشيرة إلي توزيع أكثر من 10 ألاف و555 منشور توعوي يتضمن معلومات عن الخط الساخن، والأطفال المراهقين، وحقوق المريض، وعلاج الإدمان وطرق الوقاية منه، والممارسات الصحية لتقليل الضغوط النفسية، وصحة المرأة، ودليل المستشفيات والتوعية بالإكتشاف المبكر، والعلامات التحذيرية.

وبدوره، قال الدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، إن عدد الاستبيانات التي  تم ملؤها لمعرفة انطباعات الزوار عن الصحة النفسية والمرض النفسي بلغت 7 آلاف و506 استبيان، مؤكدا حرص المجلس على توجيه الجمهور للأماكن المرخصة والمعتمدة عن طريق نشر فرق تثقيفية بالمعرض حتى لا يتعرض المريض لاي انتهاك، موضحا أن قانون رعاية حقوق المريض النفسي، نص على تخصيص لجان لمتابعتهم والتأكد من حصولهم على حقوقهم .

يذكر أن  مشاركة وزارة الصحة والسكان  في معرض الكتاب هذا العام من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية، تأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالاهتمام بالصحة النفسية .

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