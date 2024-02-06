عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موقف غريب لمسافرة يتسبب في طردها من الطائرة

صدى البلد

تدعي المسافرة ليزا أرتشبولد أنّ طاقم الطائرة هدّد بإخراجها بسبب عدم ارتدائها صدريةً تحت قميصها، مُعتبرين أنّ ملابسها مخالفةً لقواعد اللباس.

كانت ليزا تستعدّ للسفر من سولت لايك سيتي، الولايات المتحدة، إلى سان فرانسيسكو، غير أنّها مرّت بتجربةٍ "غريبة جدًا" مع موظف البوابة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيوزيلاند هيرالد".

ولكن المفاجأة الكبرى انتظرتها داخل الطائرة، و بعد جلوسها في مقعدها، تقول ليزا إنّ عاملًا من طاقم الطائرة جاء إليها، ما أثار قلقها من تأخير الرحلة أو مشكلة في أمتعتها.

غير أنّ موظف الأرض، بحسب كلامها، طلب منها التحدث على انفراد. 

وكانت ليزا تعمل على الترويج لمشروب كحولي في مهرجان سينمائي، ما جعلها تشعر بالقلق من احتمالية امتلاء حقيبتها بالفودكا التي حصلت عليها من عملها.

لكن سرعان ما أدركت أنّ المشكلة تتعلق بملابسها. تُؤكّد ليزا أنّ موظف الطيران قال لها: "سياسة دلتا تقضي بإيقاف أي شخص يرتدي ملابس فاضحة عن الطائرة. سأسمح لك بالبقاء إذا ارتديتِ سترتكِ".

أعربت الشابة عن استغرابها، مؤكدةً أنّها كانت "ترتدي كالصبي" بملابس واسعة من بنطال وقميص، ولم ترَ أي مشكلة في ملابسها. 

وفي صورة نشرتها لملابسها، كانت ترتدي تي شيرت أبيض بياقة على شكل حرف V شفافة إلى حدٍ ما، وبنطالًا أبيضًا، ومعطفًا بطبعة جلد النمر و نظارات حمراء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

رسميا.. شوبير يعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

على متن قارب.. صيادان يتصارعان مع قرش أبيض عملاق

قاطعه بسبب مراته.. هل يزور الأمير هاري والده الملك تشارلز بعد إصابته بالسرطان؟

حك الأنف يصيب بمرض الزهايمر .. ما القصة؟

مئات البشر المجمدون في مختبرات "انتظار العودة للحياة"

كيف أتعامل معها؟.. صاحبة منزل في أستراليا تستغيث من انتشار أجسام غريبة

عائلة بريطانية من 22 طفلا تحقق ثروة ضخمة لهذا السبب

سجن هندي يعلن الطوارئ بعد ارتفاع مفاجئ في إصابات الايدز بين النزلاء

استثنائي.. سبعيني يكشف تفاصيل حياته اليومية داخل رئة اصطناعية

ترشيحاتنا

بعد تراجع الدولار| بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع خلال أيام

موعد ليلة الإسراء والمعراج وقصتها بالتفصيل.. أسرار المعجزة

الأردن يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس أمم آسيا

نقيب الصحفيين: نتواصل لحل أزمة الزملاء"المؤقتين" بالمؤسسات القومية

رسميا| حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني

البلشي: قدّمنا طلبات جديدة للإفراج عن الصحفيين المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من المملكة.. أحمد سعد يكشف تفاصيل منزله في السعودية | صور

الفرق كبير.. فنانة شهيرة متهمة بتقليد هيفاء وهبي

زي الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الموفرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

خست النص.. فنانة شهيرة شكلها يتحول وتثير الجدل

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ