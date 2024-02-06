موقف غريب لمسافرة يتسبب في طردها من الطائرة

تدعي المسافرة ليزا أرتشبولد أنّ طاقم الطائرة هدّد بإخراجها بسبب عدم ارتدائها صدريةً تحت قميصها، مُعتبرين أنّ ملابسها مخالفةً لقواعد اللباس.

كانت ليزا تستعدّ للسفر من سولت لايك سيتي، الولايات المتحدة، إلى سان فرانسيسكو، غير أنّها مرّت بتجربةٍ "غريبة جدًا" مع موظف البوابة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيوزيلاند هيرالد".

ولكن المفاجأة الكبرى انتظرتها داخل الطائرة، و بعد جلوسها في مقعدها، تقول ليزا إنّ عاملًا من طاقم الطائرة جاء إليها، ما أثار قلقها من تأخير الرحلة أو مشكلة في أمتعتها.

غير أنّ موظف الأرض، بحسب كلامها، طلب منها التحدث على انفراد.

وكانت ليزا تعمل على الترويج لمشروب كحولي في مهرجان سينمائي، ما جعلها تشعر بالقلق من احتمالية امتلاء حقيبتها بالفودكا التي حصلت عليها من عملها.

لكن سرعان ما أدركت أنّ المشكلة تتعلق بملابسها. تُؤكّد ليزا أنّ موظف الطيران قال لها: "سياسة دلتا تقضي بإيقاف أي شخص يرتدي ملابس فاضحة عن الطائرة. سأسمح لك بالبقاء إذا ارتديتِ سترتكِ".

أعربت الشابة عن استغرابها، مؤكدةً أنّها كانت "ترتدي كالصبي" بملابس واسعة من بنطال وقميص، ولم ترَ أي مشكلة في ملابسها.

وفي صورة نشرتها لملابسها، كانت ترتدي تي شيرت أبيض بياقة على شكل حرف V شفافة إلى حدٍ ما، وبنطالًا أبيضًا، ومعطفًا بطبعة جلد النمر و نظارات حمراء.