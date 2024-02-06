محافظة القليوبية تستضيف بطولة الكاراتية الأولى لمراكز التنمية الشبابية كاتا

استضافت محافظة القليوبية بطولة الكاراتية الأولى لمراكز التنمية الشبابية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالتعاون مع الإتحاد المصري للكاراتية علي مستوي محافظات الجمهورية.

تم تنفيذ تصفيات مراكز التنمية الشبابية الأولي للكاراتية، بمركز التنمية الشبابية بالمنشية الجديدة بمحافظة القليوبية بمشاركة 13 مركز تنمية شبابية باجمالي 170 لاعب ولاعبة، وتم تسليم الجوائز مالية وميداليات للفائزين باجمالي ٢٥ ألف جنية ، للفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث للكاتا فردي ناشئين والكاتا جماعي ناشئين ، والكاتا فردي ناشئات والكاتا جماعي ناشئات.

تأتي هذه البطولة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والمشروعات المتعددة بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية علي مستوي محافظات الجمهورية.