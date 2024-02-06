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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة طبية للكشف على عمال محافظة القليوبية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة والتى تضم القوافل الطبية والتى قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم بكافة أنواعه للمجتمع والمناطق الأكثر احتياجا وعلي رأسها الرعاية الصحية .


جاء ذلك خلال تفقده القافلة الطبية والتى نظمتها الجامعة بالتعاون مع كنيسة القديس نيقولاس ببنها للكشف عن عمال نظافة محافظة القليوبية رافقه خلالها الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والقس لوكاس وجدي راعي كنيسة القديس نيقلاوس ، والقس سمعان كرم  راعي كنيسة القديس نيقلاوس ، والدكتورة نرمين عدلى وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والمهندس مينا نظمى مسئول العلاقات العامة بإيبارشية بنها وقويسنا .


وأشار الجيزاوى إلى أن الجامعة تعتبر بمثابة شريك أساسي للمحافظة ورئيسي في عمليات التطوير الاجتماعي والتنمية الشاملة وحل مشاكل المجتمع المحيط بها. 


من جانبه أضاف الدكتورالسيد فودة أن القافلة الطبية تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى تأتى لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها جامعة بنها بصفة مستمرة ، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات ، مشيرا إلي أن القافلة شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة وجراحة العظام والرمد ، وتم الكشف وصرف العلاج مجانا على الحالات من خلال الكنيسة والتي قامت بتوفير الأدوية للقافلة ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

القليوبية التنمية المستدامة التنموية الشاملة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى الرعاية الصحية

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