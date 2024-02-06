محافظ القليوبية يتفقد أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط الصرف الصحي بمجزر كفر سعد

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط الصرف الصحي وانسداد البيارة الخاصة بالمجزر نتيجه الإستخدام الخاطئ وتراكم الرواسب والفضلات الناتجه من أعمال الذبح، حيث تم تشكيل فريق عمل متكامل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجاري تطهير الخط بالكامل وتطهير البيارة الخاصة بالمجزر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصلاح العطل وعودة العمل بالمجزر بكفاءة .

ووجه المحافظ خلال الجولة بدفع الأعمال والتنسيق مع مديرية الإسكان للكشف عن أسباب العطل وتلافي حدوثه مرة اخرى من خلال توسعة البيارة وعمل حاجز لمنع الرواسب وإصلاح الطلمبات الغاطسة وتخصيص عدد 2 موظفين بالمجزر لصيانة الشبكة وتدريبهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا أن المحافظة تسعى دائما لتوفير الخدمات للمواطنين والعمل على راحتهم وذلك من خلال توفير أماكن آمنة لذبح المواشي يتم فيها مراعاة المواصفات القياسية ومعايير الأمان والصحة والسلامة المهنية .