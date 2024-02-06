"منتجي الدواجن" يزف بشرى سارة بشأن الأسعار

طمأن الدكتور محمد صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، المواطنين بشأن انخفاض أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الثلاثاء، "كام يوم والأسعار هتنزل، وترجع لمعدلاتها التي كانت عليها منذ اسبوعين".

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، "نستعد لزيادة الإنتاج من أجل موسم شهر رمضان، والذي ترتفع فيه نسبة استهلاك الدواجن في الأسواق المصرية".