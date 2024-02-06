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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الكيلو بـ91 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن موعد انخفاض الأسعار

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

يبحث الملايين من المتابعين لمعرفة سعر الدواجن اليوم بعد آخر التغيرات والتحديثات التي وقعت على الأسعار، نظرًا لأن الدواجن تمثل قيمة هامة للملايين من الأسر التي تعتمد عليها كوجبة غذاء رئيسية لأفراد الأسرة بسبب رخص سعرها مقارنة بأسعار باقي أنواع اللحوم.

أول انخفاض في سعر الفراخ

وشهدت أسعار الفراخ مؤخرا  ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة جعلتها تصل إلى أكثر من 100 جنيه لسعر الكيلو من الفراخ البيضاء الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين، وتتأثر أسعار الدواجن بالعديد من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاعها وأهمها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تعد الغذاء الرسمي لها، بالإضافة إلى قلة الانتاج بسبب تأثير برودة الطقس على إنتاج الدواجن، وأيضًا الإقبال الشديد من المواطنين على الشراء خوفًا من زيادة الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي أدى إلى نقص المعروض وقلة تواجده وبالتالي ارتفاع أسعاره.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-2-2024 استقرارًا ملحوظا في الأسواق والمنافذ، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 91 جنيها، وتواصل الدولة المتابعة الرقابية على الأسواق والمحلات.

وفي هذا الصدد، سجل سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 أول انخفاض له بعد أسبوع من الارتفاعات، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بقيمة 3 جنيهات، بمستهل تعاملات بورصة الدواجن والمحال التجارية، بينما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض على آخر مستوياته ليحقق 170 جنيهًا.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، خلال تصريحات له، إن سعر الفراخ البيضاء تراجع بقيمة 3 جنيهات، على إثر هبوط سعر الدولار في السوق الموازية، لتسجل أسعار الفراخ التالي:

وتراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 78 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 100 جنيهًا، بينما البط مسكوفي وصل إلى 95 جنيهًا.

أسباب انخفاض سعر الفراخ

وكان تقرير سابق قد أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن بأن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن يسجل 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

وقال ثروت الزيني، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأعلاف هي المكون الرئيسي في العملية الإنتاجية في الدواجن، والتي تصل نسبتها إلى 75%، بينما النسبة الباقية تتعلق بالأدوية والمكملات واللقاحات، خاصة أن سلعة الدواجن هي سلعة حية وغير قابلة للتخزين أو الاحتكار سواء في الدواجن أو البيض.

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وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن عملية تراجع الأسعار تأتي بعد تحقق 3 شروط، وهي استمرار تراجع سعر الصرف الدولار في السوق السوداء، وتوافر الدولار، واطمئنان المربي، مؤكدا أن تراجع الأسعار متوقف على استمرار الانخفاض ووجود اطمئنان بالاستقرار في سعر الصرف، وأن يكون انخفاضا مستمرا.

وأضاف الزيني، أن هناك تراجع في اسعار الذرة الصفراء وفول الصويا وهذا يعد مؤشرا إيجابيًا  لدعم الصناعة واستمرار المربين في الدورة الإنتاجية، وانخفاض اسعار الدواجن الفترة المقبلة مرهون بتوفر النقد الأجنبي وثبات واستقرار سعر الدولار سواء بالسوق الموازي أو البنوك مع توافره.

أسعار البيض اليوم بالأسواق

وتوقع الزيني تراجع اسعار الدواجن وبيض المائدة خلال من 35 الي 40 يوميا بشرط أن يكون انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي حقيقيا وليس قائما علي شائعات.

ويتم بيع الدواجن في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، فضلًا عن أسعار الدواجن في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

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وثبتت أسعار البيض بالتزامن مع الارتفاعات التي وقعت على أسعار الدواجن والبيض مؤخرًا والتي أدت إلى ارتفاع أسعارهم بصورة باهظة، وأشار الخبراء إلى أنه لابد من زيادة الإنتاج قبل شهر رمضان تجنبًا للزيادة الباهظة في الأسعار والتي تأتي مع زيادة الإقبال على الشراء في هذا الشهر الكريم، وجاءت أسعار البيض اليوم لتسجل 160/170 جنيه للكرتونة من البيض الأبيض والأحمر والبلدي حسب المنطقة التجارية والإقبال بها.

وسوف نرصد لكم  أسعار الدواجن اليوم لتسجل :

  • سعر الفراخ البيضاء سجل 91 جنيه في البورصة ويباع للمستهلكين بأسعار تبدأ من 100 جنيه.
  • سعر الفراخ البلدي سجل 132 جنيه في البورصة ويباع للمستهلكين بأسعار تبدأ من 140 جنيه. 
  • وسعر الفراخ الأمهات سجل 78 جنيه ويباع للمستهلكين بأسعار تبدأ من 85 جنيه.
  • سعر الفراخ الساسو سجل 110 جنيه ويباع للمستهلكين بأسعار تبدأ من 125 جنيه.
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