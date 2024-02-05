100 جنيه للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 5 فبراير

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن و البيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 5 فبراير 2024.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



اسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 100 جنيه للكيلو، و البيضاء 93 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 78 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 120 و 121 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



و تراوح سعر البيض الأبيض بين 144 و 145 جنيها للكرتونة

والبيض الأحمر تراوح بين 146 و 147 جنيها للكرتونة

والبلدي 144 و 145 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 28.5 و 33 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 7 و 8 جنيهات

والكتكوت البلدي الحر بين 3.5 و 4 جنيهات.