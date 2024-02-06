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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة العاملين بمركزي شباب الجبلاوي وعمر للتحقيق بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة 35 مركز شباب على مستوى المحافظة للتحقق من إلتزام المراكز واتباع عوامل الأمن والسلامة ، والالتزام بالمواعيد المحددة بكل فترة. 

وشملت المتابعة 4 مراكز شباب بكفر شكر، ومركزين بإدارة الخانكة ونادي، و12 مركزا من إدارة بنها، ومركزين بإدارة شبرا ونادٍ، أما قليوب فمركزان، و4 مراكز بإدارة طوخ، و4 مراكز بإدارة شبين القناطر، وإدارة القناطر مركز.

وأمر “الصبروط”، بإحالة العاملين المتغيبين بمركز شباب الجبلاوي وعمر بإدارة شباب شبرا الخيمة للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غلق المركز، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز  الشباب  والأندية الرياضية للوقوف على التزام المراكز بالإجراءات الخاصة بتأمين الملاعب وصالات ممارسة الأنشطة والأكواد الخاصة بتأمين حمامات السباحة ووجود منقذين وأدوات إنقاذ.  

وأشار إلى تقديم مراكز الشباب على مستوى المحافظة لمجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية والرياضية والفنية تهدف إلى استقطاب النشء والشباب لممارسة الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانطلاقا من رؤية واستراتيجية الوزارة.

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