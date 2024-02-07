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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

داخل البحر.. رنا رئيس تستعرض جمالها بملابس جريئة

رنا رئيس
رنا رئيس

شاركت الفنانة رنا رئيس، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت رنا رئيس، مرتديه جيب طويلة ذا تصميم مختلف ومميز باللون الاصفر، ونسقت معها توب مكشوف البطن دون أكمام باللون الاصفر أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت رنا رئيس، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت رنا رئيس، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم صور رنا رئيس

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