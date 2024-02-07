داخل البحر.. رنا رئيس تستعرض جمالها بملابس جريئة

شاركت الفنانة رنا رئيس، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت رنا رئيس، مرتديه جيب طويلة ذا تصميم مختلف ومميز باللون الاصفر، ونسقت معها توب مكشوف البطن دون أكمام باللون الاصفر أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت رنا رئيس، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت رنا رئيس، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور رنا رئيس