مكشوف وجريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت هيفاء وهبي، مرتدية فستانا قصيرا باللونين الأسود والفضي، ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيفاء وهبي، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، واختارت اللون البيج الناعم للشفاه.

كما اختارت هيفاء وهبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز وإليكم.

وإليكم صورة هيفاء وهبي