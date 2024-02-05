عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكشوف وجريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

txt

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

txt

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

وأطلت هيفاء وهبي، مرتدية فستانا قصيرا باللونين الأسود والفضي، ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيفاء وهبي، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، واختارت اللون البيج الناعم للشفاه. 

كما اختارت هيفاء وهبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز وإليكم. 

وإليكم صورة هيفاء وهبي 

هيفاء هيفاء وهبي صور هيفاء وهبي اطلالات هيفاءوهبي اخبار هيفاء وهبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

موضوعات متعلقة

فستان جريء .. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص |شاهد

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة كاجوال ناعمة.. درة تستعرض جمالها

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

فستان جريء ومكياج صاخب.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

تسريحة غير معتادة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا| صور

فستان جلد.. رضوى الشربيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

لم تكن تعرفها.. أهم ميزات في واتساب توفر وقتك وجهدك

«حق عرب».. رسالة أحمد العوضي لجمهوره بعد استقباله في شارع المعز|ماذا قال؟

خبير يكشف سبب هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازي.. وهل يستمر الانخفاض؟

كواليس حديث اتحاد الكرة مع الفرنسي هيرفي رينارد لخلافة فيتوريا.. تفاصيل

لحظة إطلاق الصواريخ والطائرات الأمريكية على مواقع ميليشيات الحوثي في اليمن|شاهد

أرى الدنيا بشكل مختلف ومُستعدة للموت.. «ساندي» تكشف موقفها من التبرع بأعضائها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الجيم.. مي عمر تستعرض رشاقتها | شاهد

مكشوف وجريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها | شاهد

صح أم خطأ.. حقيقة تسبب بسكويت الدايت الجاهز في زيادة الوزن

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ