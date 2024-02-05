صح أم خطأ.. حقيقة تسبب بسكويت الدايت الجاهز في زيادة الوزن

يعتقد البعض أن بسكويت النخالة مفيد وصحي للجسم، لكن بسكويت النخالة يحتوي على دهون، وزيت النخيل، وسكر و كمية من الصوديوم ايضا ، والدقيق فيه شبه مكرر وليس مكرر بشكل كامل، فضلا عن وجود مواد حافظة .





ويحتوي بسكويت النخالة على ما بين 3 إلى 5 جرامات من السكر، قد لا يكون محتوى السكر مرتفعًا مثل البسكويت العادي ، لكنه بالتأكيد كافٍ لعدم اعتباره صحيًا.

ولا يتم تكرير الدقيق المستخدم في بسكويت النخالة أو بسكويت الدايت بشكل كاف، لذلك يعتبر شبه مكرر ،و تفقد الحبوب معظم النخالة عند تحويلها إلى دقيق، بالاضافة لإضافة كمية من الصوديوم كذلك لتعديل النكهة كذلك.

وتحتوي قطعة بسكويت الدايت على كمية ضخمة من 3 إلى 5 جرامات من الدهون المشبعة.

كما يجب تجنب تناول أي شيء له مدة صلاحية طويلة، فأي طعام معلب يحتوي على صلاحية طويلة لأكثر من أسبوعين يكون المنتج مليء بالمواد الحافظة.