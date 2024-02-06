إبراهيم عيسى: دوائر في الفن يعتبرون عملهم حراما

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن القوة الناعمة الممثلة في الثقافة والإبداع والسينما والمسرح والرياضة تقدم على اعتبار أنها مستوى أدنى وأقل وغرضها التخفيف على المواطنين وليس على أنها قوة اقتصادية.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه للأسف هناك دوائر في الفن يعتبرون أن عملهم تهريج وحرام، مؤكدا أن القوة الناعمة المصرية والصناعات الإبداعية هي ثروتنا الحقيقية، مضيفًا: "أنك تمتنع عن الفن والرياضة بسبب الحزن فى ده حماقة".

وأضاف أن الفلسطينيين في ظل أزمتهم الحالية يلعبون ويمرحون ومن ثم يأتي من يزايد على مصر ويطالب بوقف الأنشطة الثقافية والرياضية تضامنًا في غزة، مشددًا على أن هذه المطالب في حين أن أطفال غزة يلعبون كرة القدم أمام خيام النزوح في قطاع غزة.

مصر هي التي تمتلك القوة الناعمة

وتابع: "القوة الناعمة هي أقوى شئ تمتلكها مصر.. ومصر هي التي تمتلك القوة الناعمة ولكن بتضيعها وتهدر أهم ما نملك".