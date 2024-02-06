إبراهيم عيسى: الصناعات الإبداعية تشكل نسبة هائلة من العوائد الاقتصادية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ثروتنا الحقيقية في القوة الناعمة، وأنها تحقق ثروات اقتصادية، منوهًا بأن الألعاب الإلكترونية حققت أرباحا بـ 90 مليار دولار.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الصناعات الإبداعية شيء مهم على مستوى صناعة الوجدان وعلى مستوى الاقتصاد والناتج القومي وهي نقطة مهمة في الأزمات، مؤكدا أن هذه الصناعات تشكل نسبة هائلة من العوائد الاقتصادية في بعض الدول الكبرى.

وأوضح أنه في الثقافة المصرية كنا نعزف الموسيقى في الجنازات، وهناك موسيقى تعرف بـ"الموسيقى الجنائزية"، منوهًا بأن الشعب المصري خلال فترة الإجازة يدخلون السينما رغم الأزمة الاقتصادية.