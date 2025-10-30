قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق مبادرة «أسرة مستدامة لمستقبل أفضل» بجامعة المنوفية

نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة
محمد صبري عبد الرحيم

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية، أول مبادرة أسرية قيمة بعنوان «أسرة مستدامة لمستقبل أفضل»، تحت رعاية  أ.د. أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة وإشراف أ.د. صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به جامعة المنوفية لخدمة البيئة والمجتمع المحلي.

وأعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن استعداده لإطلاق حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة لتمكين المرأة في مختلف المجالات الحياتية والاقتصادية، والتي تأتي ضمن مسؤولية الجامعة المجتمعية تجاه مجتمعها المحلي.

ومن جهته، عقد أ.د. صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاجتماع الأول لتدشين فعاليات المبادرة المتميزة بحضور كل من د. هادي أبو عاشور مدير وحدة رعاية الخريجين بجامعة المنوفية، ود. نجلاء عبد المحسن المدرس بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية  ود. فاطمة مهدي مدرس التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة المنوفية  ود. رانيا مهدي مدرس الصحة النفسية بكلية التربية  ود. إيمان الشال  بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  و د. هبة عمران مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  ود. إيمان شاهين  دكتوراة إدارة المنزل ومؤسسات الطفولة.

وناقش الاجتماع الترتيبات النهائية لإطلاق هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تنمية الأسرة والمجتمع.

وأوضح «شرف»  أن الدورات التدريبية المزمع تنفيذها تتضمن مجموعة من المحاور المتنوعة التي تلبي احتياجات المرأة في الحياة اليومية وتسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لديها.

 وتشمل تلك المحاور إدارة موازنة المنزل: وكيفية التخطيط المالي السليم للأسرة، الاقتصاد الدائري: ودوره في تحقيق التنمية المستدامة واستغلال الموارد المتاحة باحدث وأفضل الطرق العلمية السليمة.

بالإضافة لزراعة الأسطح بالنباتات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة: كأحد المشروعات الصغيرة الصديقة للبيئة التي يمكن تنفيذها داخل المنازل وتمثل دخل جيد للأسرة المصرية.

وكذلك تربية الدواجن بالمنزل: كوسيلة لدعم الأمن الغذائي وتحسين الدخل الأسري وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة من مصادر الغذاء.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن هذه المبادرة تأتي في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رئيس جامعة المنوفية بضرورة مد جسور التواصل مع المجتمع المحلي، وإطلاق أنشطة ومبادرات تسهم في بناء قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التمكين الكامل للمرأة وتنمية المجتمع الريفي.

وأكد أن الجامعة ستعلن قريبًا عن مواعيد انطلاق الدورات وآليات المشاركة بها، موجها الدعوة لجميع السيدات من مختلف الأعمار والفئات بالمحافظة للاستفادة من هذه البرامج التدريبية.
 

