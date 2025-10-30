قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدارس محافظة المنوفية تشارك في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير

مروة فاضل

احتفلت اليوم كافة مدارس محافظة المنوفية بافتتاح المتحف المصري الكبير من خلال البرنامج الإذاعي المدرسي الصباحي، حيث خصصت المدارس فقرات إذاعية مميزة تناولت هذا الحدث التاريخي العظيم الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة ويُبرز جهود الدولة في الحفاظ على تراثها الإنساني الفريد.

جاءت هذه الفعاليات  بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية الذين شاركوا المدارس فعاليات الاحتفال وأشادوا بما قدمه الطلاب من فقرات وطنية معبرة عن اعتزازهم بتراث مصر العظيم.

وتضمنت الإذاعة المدرسية كلمات عن أهمية المتحف المصري الكبير ومكانته كأكبر متحف أثري في العالم، وفقرة شعرية عن الحضارة المصرية، إلى جانب فقرات تعريفية بمقتنيات المتحف ودوره في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية الوعي الأثري لدى النشء.

وأكد الدكتور محمد صلاح مدير تعليم المنوفية أن هذه المشاركة تأتي تجسيداً لحرص المديرية على غرس قيم الانتماء والفخر بالوطن في نفوس الطلاب، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل إنجازاً حضاريا عالمياً يليق بعظمة مصر وتاريخها المجيد.

محافظة المنوفية تعليم المنوفية اخبار محافظة المنوفية المتحف المصري الكبير احتفال

مدارس الشرقية
جميلة عوض
