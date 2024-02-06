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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: الاقتصاد ليس ترفا وأصبح طرفا في حوار كل بيت مصري

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحديث في كل نجع وكل مدينة وقرية في مصر هو الاقتصاد، مشددًا على أن الحديث حول الاقتصاد ليس ترفًا وأصبح طرفًا في حوار كل بيت المصري، موضحا أن الخبرات الاقتصادية بدأت تتكون في كل بيت مصري جراء الوضع الحالي.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك اهتمامات بكل أرقام دقيقة بشأن الاقتصاد المصري وكأنها مباراة كرة قدم تتابعها وتتدقق في الأرقام، متابعا: "الاقتصاد عمود فقري في الحياة المصرية وهو ما يجعلنا أكثر اهتمامًا ووعيًا وتوثيق ما نتحدث وجدية الطرح والنقاش، أمام فكي رحى بين التفاؤل المفرط الذي يصل لحد تجاوز المنطق والعلم أو التشاؤم المفرط الذي يصل لحد اليأس وتحطيم الأبواب.

لابد من ترشيد العقل وتجنيب العواطف

وأوضح الاعلامي إبراهيم عيسى، أنه لابد من ترشيد العقل وتجنيب العواطف ويكون لدينا قدر من الثبات الانفعالي، مشددًا على أنه لابد من تجنيب العاطفة في التفكير للوصول إلى حلول للأزمة الحالية.

مصر مباراة كرة قدم كل بيت المصري إبراهيم عيسى الإقتصاد المصرى

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