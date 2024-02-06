إبراهيم عيسى يعلق على قرارات اتحاد الكرة الأخيرة: تهريج رياضي سخيف

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اتحاد الكرة اتخذ منذ 48 ساعة قرارين واتخذ اليوم قرار ثالث وتكشف أزمتنا في اتخاذ القرارات، مشددًا على أنه لابد أن نتأمل قرارات اتحاد الكرة والتي سينتهي ولايته الانتخابية يوليو القادم ومتبقى له 5 أشهر فقط وهي فترة الريبة التي لا يكون بها قرارات تأسيسيه ولا يجب أن يصدر قرار يحدد مسار سنوات مقبلة.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اختيار اتحاد الكرة الكابتن محمد يوسف كمدرب عام قبل المدير الفني هي مأساة وهو "تهريج رياضي سخيف"، مشددًا على أن وظيفة المدير الفني لاتحاد الكرة لها معايير هامة.

دبلومات من الخارج

وتابع: هل ما تم اختيار هل لديه مجال دراسي في هذا الموضوع أو حصل على دبلومات من الخارج ولديه مؤهلات أكاديمية ودراسية، مشيرًا إلى أن اختيارات اتحاد الكرة وقراراته الأخيرة لا أساس لها، قائلًا: "أي حاجة في أي حته مش مهم".