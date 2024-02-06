مندوب روسيا بالأمم المتحدة: واشنطن شريك في إسقاط الطائرة إيل-76

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة شريك مباشر في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الطائرة الروسية إيل-76 ​​في منطقة بيلجورود.

أوضح نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن لدى روسيا أدلة دامغة على استخدام نظام صواريخ باتريوت، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

شدد الدبلوماسي الروسي على أن الأدلة التي بحوزة موسكو لا تترك مجالا للشك في أن “واشنطن شريك مباشر في هذه الجريمة”.

اكتشفت لجنة التحقيق أن الأسلحة الصاروخية المضادة للطائرات التي تم منها الهجوم كانت موجودة في قرية ليبتسي بمنطقة خاركوف.

تبين خلال التحقيق أن الطائرة أسقطتها منظومة باتريوت الأمريكية وقد تم بالفعل التعرف على رفات الضحايا، وتم العثور على أكثر من 670 قطعة من الجثث في موقع التحطم، كما تمت مصادرة وثائق شخصية محفوظة جزئيًا.