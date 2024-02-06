العلاقات المصرية الروسية.. بطل فيلم ذهاب وعودة: فرصة عمري الذهبية

كشف فيكتور باكوشيف بطل فيلم ذهاب وعودة، كواليس مشاركته في فيلم ذهاب وعودة الذي يتحدث عن العلاقات المصرية الروسية.

وقال فيكتور باكوشيف في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، :" مشاركتي في فيلم ذهاب وعودة فرصة عمري الذهبية ".

وأضاف فيكتور باكوشيف:" العلاقات المصرية الروسية وطيدة وقوية منذ سنوات طويلة ".

وتابع فيكتور باكوشيف:" أتيت إلى مصر في 1971 لكن مصر تطورت بشكل كبير وشهدت تنمية في كافة القطاعات ".

واكمل فيكتور باكوشيف:" الشعب المصري دمه خفيف مهما كانت الظورف صعبة ومهما كانت التحديات".