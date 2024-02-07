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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلبولة: هناك تخصصات استوفدها علماء دار العلوم وأصبحت جزءا من البناء المصري

صدى البلد

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن من قادة التنوير الذين تخرجوا من كلية دار العلوم، الشاعر محمود حسن إسماعيل، والذي خرجت من عباءته الحداثة المصرية ويكاد يكون هناك إجماعًا على أستاذيته.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من معالمها الشاعر محمد الفيتوري، وصلاح عبدالصبور، وأحمد عبدالمعطي حجازي، ومحمد عفيفي مصر، ومحمد عبدالحليم عبدالله، مؤكدًا أن نجيب محفوظ كان يتحسس متى ينشر "عبدالحليم" روايته.

وتبع، أن الدكتور إبراهيم أنيس، كان يدرس علم اللغة وهي علوم استوفدها أبناء دار علوم، وبفضلهم أصبحت جزء من البناء المصري الكبير، مشيرًا إلى المورخ أحمد شلبي، وهو أستاذ في التاريخ وكان مراجعًا لمسلسل "لا إله إلا الله"، وأحمد هيكل هو من كتب أغنيته.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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