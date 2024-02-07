«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة استياء لدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من طريقة الإعلان عن تعيين مروان النايب مديرًا للتعاقدات في شركة الكرة، وكذلك الرغبة في إبعاد أمير توفيق عن منصب مدير التعاقدات.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "هناك بعض الأشخاص تؤكد في النادي الأهلي أن أمير توفيق مازال مسئولًا عن التعاقدات، والبعض يقول إن الكابتن الخطيب لم يكن على علم بما ذكره القيعي، لكن هذا أمر مُستبعد تمامًا لأنني أعرف القيعي جيدًا وأنه يعلم نظام العمل الإداري".

وأضاف: "أمير توفيق خارج مصر، وأغلق هاتفه، وهناك البعض تحدث عن وجود مروان النايب منذ فترة في إدارة التعاقدات، وهو تحت الاختبار حاليًا، ولم يتم إبلاغ أمير توفيق بأي شيء".

وأكمل: "لديّ دليل قاطع، بأن أمير توفيق لا يعلم شيئًا عن صدور قرار بتعيين مروان النايب مديرًا للتعاقدات، ولا أعرف لماذا تزرع المشاكل بدون داعٍ، فما المانع من التغيير وأن يكون هناك أمور متفق عليها".

وزاد: "قدَّم النادي الأهلي التماسًا للاتحاد الأفريقي لقيد محمود الزنفلي في قائمة الفريق الإفريقية وذلك بعد إغلاق باب القيد بنهاية الشهر الماضي.. والأهلي أكد في التماسه تعرّض الشناوي للإصابة في أمم إفريقيا وأنه أخذ وقتًا للبحث عن لاعب جديد يُقيد بدلًا منه، والنادي ينتظر قرار الكاف".