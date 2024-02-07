وزير خارجية اليمن الأسبق: مصر الدولة الرائدة والقائدة للأمة العربية

قال الدكتور عبد الملك المخلافي، نائب رئيس وزراء اليمن ووزير الخارجية اليمني سابقا، إن أي عربي ينمتي لهذه الأمة يجب أن يكون من عشاق مصر، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الرائدة والقاعدة لهذه الأمة والقائدة لها، وأكبر دولة عربية، ولا يمكن للوطن العربي أن يكون متوحدا بدون مصر.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "وجود مصر هو الضامن لهذه الأمة وتماسكها، وضعف دور مصر هو إضعاف لهذه الأمة، وأعتقد أن كل العرب يذكرون فضل مصر، وبالنسبة للشعب اليمني، فهو لديه إحساس عميق بالانتماء لمصر".

إغلاق باب المندب

وقال: "مصر وقفت مع اليمن في دعم ثورة 26 سبتمبر، بالرجال والمال وقدمت التضحيات وكان لها دور لا يمكن نسيانه، فالتعليم جاء من مصر، والصحة أيضا جاءت من مصر، والثقافة جاءت من مصر، وكل اليمنيين يشعرون بهذا الدور، وما يربط بين اليمن ومصر كبير، وأعتقد أنه في حرب 1973، ساهمت اليمن في إغلاق باب المندب لمساعدة مصر في الحرب".