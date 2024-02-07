عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية اليمن الأسبق: مصر الدولة الرائدة والقائدة للأمة العربية

مصر
مصر

قال الدكتور عبد الملك المخلافي، نائب رئيس وزراء اليمن ووزير الخارجية اليمني سابقا، إن أي عربي ينمتي لهذه الأمة يجب أن يكون من عشاق مصر، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الرائدة والقاعدة لهذه الأمة والقائدة لها، وأكبر دولة عربية، ولا يمكن للوطن العربي أن يكون متوحدا بدون مصر.


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "وجود مصر هو الضامن لهذه الأمة وتماسكها، وضعف دور مصر هو إضعاف لهذه الأمة، وأعتقد أن كل العرب يذكرون فضل مصر، وبالنسبة للشعب اليمني، فهو لديه إحساس عميق بالانتماء لمصر".

 

 إغلاق باب المندب

وقال: "مصر وقفت مع اليمن في دعم ثورة 26 سبتمبر، بالرجال والمال وقدمت التضحيات وكان لها دور لا يمكن نسيانه، فالتعليم جاء من مصر، والصحة أيضا جاءت من مصر، والثقافة جاءت من مصر، وكل اليمنيين يشعرون بهذا الدور، وما يربط بين اليمن ومصر كبير، وأعتقد أنه في حرب 1973، ساهمت اليمن في إغلاق باب المندب لمساعدة مصر في الحرب".

عبد الملك المخلافي رئيس وزراء اليمن مصر قصواء الخلالي الأمة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

كلاكيت تالت مرة.. طارق السيد يصدم جماهير الزمالك

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

ترشيحاتنا

انخفاض مبيعات التابلت عالميًا بنسبة 10%.. وأبل تحافظ على صدارتها للسوق

حكم عمل ختمة قرآن وهبة ثوابها للميت.. دار الإفتاء ترد

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل لبحث رد حماس على مقترح للتهدئة

موقفنا ثابت تجاه فلسطين.. السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا بشرط

أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

وزير الشباب والرياضة الأسبق: بعد أداء فيتوريا الباهت بأمم أفريقيا رحيله كان ضروريًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

بعد 9 سنوات.. امرأة تتفاجأ بوجود زوجها في صورتها القديمة قبل لقائهما

بدلة رجالي.. بسنت شوقي تثير ضجة بإطلالة غريبة

من الجيم.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ