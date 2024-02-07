النائب ياسر زكي: الصناعة في مصر تشكل 17% من الناتج المحلي

قال النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إن الصناعة تشكل 21% من الناتج المحلي العالمي، بينما في مصر تمثل الصناعة 17%، موضحا أننا إذا أردنا الوصول للمتوسط العالمي علينا زيادة حجم الصناعات بقيمة 500 مليار جنيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "لكي نتمكن من التصدير علينا زيادة الصناعة، حتى لا أحدث فجوة في السوق المحلي، وبشكل عام نحن نتحدث عن الصناعة باعتبارها قاطرة، ولكن هناك أيضا الحاصلات الزراعية، فمصر حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال".

يشكلون ما يقرب من 45% من العمالة

وقال: "القطاع الزراعي يعمل فيه 5 مليون فرد، والصناعة 4 مليون فرد، و4 مليون يعملون في تجارة التجزئة والجملة، والثلاث قطاعات يشكلون ما يقرب من 45% من العمالة في السوق المصري ككل".