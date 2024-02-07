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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

29 فبراير

وزير الدفاع الأمريكي يمثل أمام النواب لعدم كشفه عن إصابته بالسرطان

لويد أوستن
لويد أوستن

أعلنت متحدثة باسم لجنة نيابية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيمثل أمام مجلس النواب يوم 29 فبراير، للإدلاء بإفادته بشأن نقله إلى المستشفى وعدم كشفه عن إصابته بالسرطان.

وقالت المتحدثة باسم لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب، جوستين تريباثي، للصحفيين يوم الثلاثاء، إن "وزارة الدفاع قد أكدت للجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب أن الوزير أوستن سيقدم إفادته للجنة يوم 29 فبراير بشأن تأخره عن الكشف عن نقله إلى المستشفى".

وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع حول هذه القضية يوم 14 فبراير، ولكن تم تأجيلها بسبب الجدول الحافل للوزير.

يذكر أن لويد أوستن نقل إلى المستشفى يوم 1 يناير الماضي، وتم نقل صلاحياته إلى نائبته كاثلين هيكس.

ولم يتم الكشف عن تشخيص إصابة أوستن بسرطان البروستاتا إلا في 9 يناير، على الرغم من تحديد التشخيص في ديسمبر الماضي.

وغادر أوستن المستشفى في 15 يناير بعد إجراء عملية جراحية له.

واعتذر الوزير عن عدم كشفه لكوادر البنتاغون والرئيس جو بايدن عن تشخيص الإصابة بالسرطان في الوقت المناسب، بعد أن أثار صمت البنتاغون على ذلك موجة من الانتقادات.

وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن مجلس النواب السرطان الدفاع

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