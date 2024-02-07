العملات العربية والأجنبية تستقر في مستهل تعاملات اليوم 7-2-2024

استقر سعر صرف العملات الأجنبية والعربية في بداية جلسة التداول اليوم الأربعاء، داخل البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت الأسعار استقرارًا في البنك المركزي المصري مع افتتاح التعاملات الصباحية.

وفيما يلي تفاصيل أسعار العملات مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 30.82 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.



اليورو الأوروبي:

سعر الشراء: 33.15 جنيه.

سعر البيع: 33.29 جنيه.



الجنيه الاسترليني:

سعر الشراء: 38.75 جنيه.

سعر البيع: 38.93 جنيه.



الدولار الكندي:

سعر الشراء: 22.85 جنيه.

سعر البيع: 22.95 جنيه.



الكرون الدنماركي:

سعر الشراء: 4.44 جنيه.

سعر البيع: 4.46 جنيه.



الكرون النرويجي:

سعر الشراء: 2.89 جنيه.

سعر البيع: 2.9 جنيه.



الكرون السويدي:

سعر الشراء: 2.91 جنيه.

سعر البيع: 2.93 جنيه.



الفرنك السويسري:

سعر الشراء: 35.445 جنيه.

سعر البيع: 35.6 جنيه.



الدولار الأسترالي:

سعر الشراء: 20.03 جنيه.

سعر البيع: 20.12 جنيه.



100 ين ياباني:

سعر الشراء: 20.76 جنيه.

سعر البيع: 20.85 جنيه.



اليوان الصيني:

سعر الشراء: 4.28 جنيه.

سعر البيع: 4.3 جنيه.



وفيما يتعلق بالعملات العربية:

الريال السعودي:

سعر الشراء: 8.21 جنيه.

سعر البيع: 8.25 جنيه.



الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء: 8.39 جنيه.

سعر البيع: 8.42 جنيه.



الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 100.12 جنيه.

سعر البيع: 100.58 جنيه.



الدينار البحريني:

سعر الشراء: 81.76 جنيه.

سعر البيع: 82.13 جنيه.



الريال العماني:

سعر الشراء: 80.06 جنيه.

سعر البيع: 80.42 جنيه.



الريال القطري:

سعر الشراء: 8.45 جنيه.

سعر البيع: 8.49 جنيه.



الدينار الأردني:

سعر الشراء: 43.41 جنيه.

سعر البيع: 43.69 جنيه.

