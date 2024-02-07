الحماس لا يكفي.. المستكاوي يعلق على تعيين حسام حسن مدرباً للمنتخب

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على اختيار حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب الوطني.

وكتب عبر إكس: "لو كان إختياره للمنتخب لأنه حماس فهذا لايكفي ولابد من قدرات فنية، وهو من تلاميذ الجوهرى في اللعب والتدريب . وقد ظل يلح على تلك الفرصة وهاهي تأتي اليه . وعليه ان يقدم نفسه مبدئيا للرأي العام وأن يهبط بمعدل أعمار المنتخب ويخوض أول تجربة ودية في مارس ولايعتذر عنها لأنها في اجندة الفيفا وأن يضع برنامج مباريات في توقيتات الفيفا كلها ومع منتخبات قوية وهو مطالب بمراجعة مباريات كأس الأمم كي يرى ماذا جرى في اللعبة علي مستوى القارة ،، المهمة ثقيلة وعليه أن يثبت أنه يستطيع طالما ظل يلح عليها”.

وتابع: "‏هذا منتخب مصر مش منتخب حسام ولا منتخب الجوهرى ولا منتخب حسن شحاتة واتمني أن ينجح أي مدرب مصرى يقود الفريق . لكن في النهاية المنظومة كلها عايز تطوير والموضوع مش مدرب فقط".

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

وجاء تنصيب حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر بعدما قاد الفراعنة 6 مدربين وطنيين خلال القرن الحالي، على رأسهم محمود الجوهري وحسن شحاتة، بالإضافة إلى محسن صالح وشوقي غريب وحسام البدري وإيهاب جلال.

كان اتحاد الكرة أقال البرتغالي روي فيتوريا بعد توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.