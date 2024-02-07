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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة قصور الثقافة: نظمنا عروضا ترفيهية ومسارح للعرض كانت واجهة بمعرض الكتاب

رئيس هيئة قصور الثقافة،
رئيس هيئة قصور الثقافة، عمرو البسيوني

قال رئيس هيئة قصور الثقافة، عمرو البسيوني، إنه تم تقديم 16 عرضا تابعة للهيئة بمسارح معرض الكتاب من فرق فنية مختلفة لقصور الثقافة، ما بين أطفال وكبار.

وأضاف رئيس هيئة قصور الثقافة، عمرو البسيوني، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الاولي”: “نظمنا عروض ترفيهية ومسارح للعرض كانت واجهة الدورة الـ 55 بمعرض الكتاب.. منهم فرقة روض الفرج وشبرا الخيمة.. وفرقة الموسيقي للشباب”.

وتابع رئيس هيئة قصور الثقافة، عمرو البسيوني: “من أهم ما تم العمل عليه هي أهالي بديل العشوائيات لقصور الثقافة.. ونظمنا هذا العام 8 رحلات لأهالي بديل مناطق العشوائيات”.

رئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيوني هيئة قصور الثقافة معرض الكتاب فرق فنية

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