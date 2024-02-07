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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو كنيست لنتنياهو: أوقفوا نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي، عن حزب الليكود، داني دانون ، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بوقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وكتب دانون في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع X : سيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا هو الوقت المناسب لإظهار القيادة ووقف السياسة الخاطئة المتمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية لحماس”.

وأضاف: من واجبك أن تخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا يمكن هزيمة العدو بهذه الطريقة. ولن تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلا إذا أمكن ضمان وصولها إلى السكان غير المشاركين في القتال".

الكنيست الإسرائيلي حزب الليكود داني دانون بنيامين نتنياهو المساعدات الانسانية قطاع غزة

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