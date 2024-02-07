10 محافظات تتنافس بالبطولة التصنيفية الأولى لمسابقة الجمهورية في الرياضات الذهنية

تنطلق يوم السبت المقبل البطولة التصنيفية الأولى لمسابقة الجمهورية في الرياضات الذهنية التي ينظمها الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء برئاسة اللواء محمد مندور.

وتقام فعاليات البطولة في منافسات الذاكرة والحساب الذهني ومكعب روبيك بالمركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة 220 لاعبا ينتسبون إلى عشر محافظات وهى: القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة والمنيا وبني سويف وسوهاج.

وقال اللواء محمد مندور رئيس الاتحاد إن الفائزين في البطولة التصنيفية الأولى والفائزين في البطولة التصنيفية الثانية التي يشارك فيها لاعبون ولاعبات من محافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح وشمال سيناء والأسكندرية وقنا وأسوان والفيوم سيتم تصعيدهم إلى بطولة الجمهورية التي ستقام خلال الفترة من 1إلى 3 من شهر أغسطس المقبل.

وأضاف أن الفائزين في بطولة الجمهورية سيشاركون في البطولة العربية خلال شهر سبتمبر المقبل في شرم الشيخ

ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم شرف الدين الأمين العام إن الاتحاد سيشارك أيضا في البطولة الأفريقية التي ستقام في محافظة أسوان خلال شهر أكتوبر المقبل ويشارك أيضا في بطولة العالم في محافظة الأقصر.

وأضاف أن الاتحاد رصد جوائز قيمة لجميع المسابقات وأتاح الفرصة لجميع اللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولات المحلية والعربية والأفريقية والدولية للحفاظ على مكانة مصر في رياضات التنمية الذهنية التي تحتل الصدارة فيها.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنمية الذهنية يتكون من :اللواء دكتور محمد مندور رئيسا والدكتور الجندي شاكر نائبا والنائب أحمد سمير والعميد سامح عبد الهادي والدكتورة نيفين نبيل أعضاء وجمال عبد الخالق أمينا للصندوق والدكتور عبد المنعم شرف الدين أمينا عاما