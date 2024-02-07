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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال خطة الرصف والتطوير بالمراكز والأحياء بتمويل 360 مليون جنيه

صدى البلد

قال محافظ أسيوط عصام سعد إنه جار استكمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 على مستوى المحافظة بالقرى والمدن والأحياء ، حيث تم تخصيص 360 مليون جنيه لخطة الرصف والتطوير.
وأوضح المحافظ - خلال اجتماعه اليوم / الأربعاء / بمسئولي الطرق و مشروع الرصف و التخطيط بالمحافظة - ما تم تنفيذه من أعمال ضمن خطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها وخاصة مشروعات رفع كفاءة الطرق التي تعد من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى ، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
واستعرض مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية بكل مركز لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين ،موجهًا بالصيانة الدورية للطرق والمحاور لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين وضمان الاستدامه لها.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير التنمية المحلية هشام آمنة بالمتابعة المستمرة لأعمال الخطة الاستثمارية الموحدة ومدى تنفيذ المشروعات التنموية والتي تؤدي لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع ، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف المرور الميداني يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.
وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق والمحاور استكمالًا لجهود المحافظة في هذا القطاع بالأحياء والمراكز مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف، وشركات المرافق، لتذليل أية عقبات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة، للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في مواعيدها المقررة.
ح ن ه /س.ع
أ ش أ

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