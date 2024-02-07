نصير: تصريحات الرئيس السيسي مع بلينكن تتسق مع التوجه الشعبي والرسمي للدولة العصرية

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد الدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية، وأن مصر لها موقفها الثابت الذي لا يتزعزع وهو حل عادل وشامل لها.

وأضاف نصير، فى بيان صحفى له، أن ما أدلى به الرئيس السيسي من تصريحات تتسق تماما مع التوجه الشعبي والرسمي لجمهورية مصر العربية، ومن أهمها وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثة اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع، مع ضرورة دعم منظمة "الأونروا"، خاصة أنها تمثل شريان حياة للشعب الفلسطيني، خاصة قطاع غزة.

وتوجه أمين عام حزب حماة الوطن بتحية إجلال وتقدير لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة عسكرية بربرية لا تفرق بين بشر وحجز وشيخ مسن وشاب وامرأة وطفل ولا مسجد ولا كنيسة.