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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس بريطانية تجهز لزفافها بأقل التكاليف.. ما القصة؟

صدى البلد

تبحث الشابة البريطانية ستايسي، التي ستتزوج العام المقبل، عن إقامة حفل زفافها المثالي بأقل تكلفة ممكنة، بما في ذلك فستان الزفاف.

وبدلاً من إنفاق مئات الجنيهات على فستان أبيض مثالي سترتديه مرة واحدة فقط، قررت العروس تجربة فساتين من تطبيق التسوق الشهير "شي إن".

 يبيع متجر الأزياء السريعة كل شيء من الملابس إلى مستلزمات المنزل، ولديهم مجموعة من فساتين الزفاف منخفضة التكلفة، بعضها يقل سعره عن 100 جنيه إسترليني.

قررت ستايسي تجربة فستانين من المتجر وأُعجبت جدًا بأحدهما.

في مقطع فيديو على "تيك توك"، عرضت ستايسي الطرد وأشارت إليه قائلة: "هيا لنفتحه معًا. سأتزوج العام المقبل وأحاول توفير المال قدر الإمكان، لذا بحثت عن فساتين زفاف ووجدت الكثير على شي إن".

وبعد تجربة الفستان الأول، اعترفت بأنها "أحبته" وأُعجبت بسعره، ولكنها لم تُفصح عن السعر بعد. 

قالت العروس التي تنشر باسم "just_stacey2.0": “لقد استلمت أحدهما وجربته، وبصراحة، قد يكون هو الفستان المثالي”.

 كانت المقاسات مثالية، كما هو مبين تمامًا في الصورة. إنه مثالي تمامًا، ولا يحتاج حتى إلى تعديل، ويبدو أنه يستحق ثمنه.

حفل زفاف فستان الزفاف

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